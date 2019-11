Individuata la voce misteriosa: è una casalinga di 37 anni

“Scusate, non volevo”, queste le parole della donna

È una casalinga 37enne di Recco l’autrice del vocale diventato virale su WhatsApp che avvertiva in merito al rischio di crollo per il viadotto Sori dell’autostrada A12.

In poche ore i carabinieri l’hanno rintracciata e ora dovrà rispondere di procurato allarme. La notizia è riportata questa mattina da Il Secolo XIX.

“Un amico di mio marito fa il geologo e ha detto non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua”.

Questa la missiva sotto forma di vocale che era stata inviata su una chat scolastica di genitori era, poi, diventata virale su Whatsapp con migliaia di genovesi che l’avevano condivisa senza controllore se fosse reale.

“Non volevo scatenare il panico”, ha detto la donna convocata in caserma dai carabinieri.

Per prima era stata la Regione a chiarire la situazione con un post su Facebook: “La Direzione di tronco di Autostrade ha smentito categoricamente questa fake news. Invitiamo come sempre i cittadini a informarsi presso le fonti ufficiali e a non condividere messaggi dai contenuti chiaramente dubbi”. Poi era arrivata anche la comunicazione di Aspi.

Il viadotto Sori è stato oggetto di ispezioni da parte della procura di Genova e proprio ieri su quella tratta, in mattinata, secondo quanto evidenziava la società Autostrade per l’Italia, c’era stata ‘una scorta di veicoli’ tra Genova Nervi e Recco per ‘una verifica tecnica’.

Ora resta da capire se sia stata la stessa persona del vocale su Whatsapp per quanto riguarda il pericolo di crollo della carreggiata sud sull’A6.

