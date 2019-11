Fake news, La voce misteriosa colpisce ancora, per il viadotto di Sori | Audio

E’ in atto sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano, una scorta di veicoli ad opera della polizia stradale tra Genova Nervi e Recco per una verifica tecnica (fonte Autostrade per l’Italia).

E’ forse questa la notizia che ha generato nella mente malata di qualcuno, o meglio qualcuna, dato che la voce è femminile, l’idea di creare un altro vocale nel quale si avvertiva di non passare sul Viadotto di Sori per un imminente possibile crollo.

Così dopo la bufala riguardante un imminente crollo di quello che restava del viadotto sud della Madonna del Monte sulla A6, eccone spuntare una nuova sul viadotto Sori sulla A12 Genova-Livorno.

Naturalmente si tratta di una ‘fake news’ che non deve essere presa in considerazione.

“Un amico di mio marito – dice la voce femminile molto simile a quella dell’altra missiva – fa il geologo e ha detto non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua”.

Il messaggio sta girando su Whatsapp e sta diventando virale. Ma ripetiamo, è falso!

Ecco l’audio