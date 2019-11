Fake news viadotto Sori, avviata indagine dei carabinieri per procurato allarme

Un messaggio vocale, diventato virale sulle chat via WhatsApp, che dà l’allarme per uno dei viadotti sulla A12 Genova-Livorno è diventato l’oggetto di un’indagine per procurato allarme da parte dei carabinieri.

Infatti, si tratterebbe di una fake news.

Fake news, la voce misteriosa colpisce ancora, per il viadotto di Sori | Audio

Nel messaggio vocale una donna avverte che un geologo “ha detto di non prendere il ponte di Sori. Dopo questo mese di piogge è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua”.

In tal senso, anche i vertici di Regione Liguria sono in attesa di una nota tecnica da parte dei responsabili di Aspi su questo argomento.

“Attenzione – hanno dichiarato alle 11.30 di oggi su fb i responsabili di Regione Liguria – sta girando su Whatsapp un audio allarmistico sui viadotti della A12. La Direzione di tronco di Autostrade ha smentito categoricamente questa fake news. Invitiamo come sempre i cittadini a informarsi presso le fonti ufficiali e a non condividere messaggi dai contenuti chiaramente dubbi. Regione Liguria è in attesa di una nota tecnica da parte di Aspi”.