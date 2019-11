A6: Sta per crollare il viadotto! Ma è una fake news che gira su Whatsapp | Audio

Da ieri pomeriggio sta girando su Whatsapp un audio allarmistico secondo il quale starebbe per crollare anche il tratto sud del viadotto sulla A6. Si tratta di una ‘fake news’, di una notizia senza fondamento.

Lo evidenzia con un tweet la Regione Liguria

[24/11-21h20] #AllertaMeteoLIG Attenzione, sta girando un audio allarmistico su WhatsApp secondo il quale starebbe per crollare anche il tratto sud della #A6: questa notizia è priva di fondamento.

Invitiamo a non inoltrare questa #FakeNews ai propri contatti — Regione Liguria (@RegLiguria) November 24, 2019

Ecco il testo del vocale e il vocale stesso. La voce è femminile e non si capisce per quale motivo sia stato creato e diffuso, forse per generare panico e confusione o forse la stessa persona che ha fatto questo ‘vocale’ era realmente convinta di quello che stava dicendo ed è stata, a sua volta, vittima della ‘fake news’

In ogni caso tale notizia non è ASSOLUTAMENTE da tenere in considerazione ed è stata bollata, per prima dalla Regione liguria come una ‘fake news’.

“Ragazzi sono stata appena avvisata da un amico carabiniere che anche nell’altro senso di marcia, sta per crollare il viadotto. Quindi avvisate più gente possibile di non prendere l’autostrada nemmeno tra Altare e Savona. Quindi Savona-Altare e Altare-Savona da non fare. Una è già chiusa e l’altra la staranno per chiudere. Mi raccomando cercate di non andare in giro con le macchine. Io… la mia amica Enrica quella che ha lo Sma a Cairo davanti all’ospedale erano in quel punto quando è crollato il.. il pezzo del viadotto e… sono riusciti a frenare con i bambini a bordo credo e, oltretutto, il marito si è gettato in strada per fermare le macchine che stavano arrivando e hanno salvato tre persone. Io sono scioccata. Mi raccomando state tutti attenti e.. fate girare la notizia”.

Ecco l’audio della fake news. Ribadiamo che tale notizia non è ASSOLUTAMENTE da tenere in considerazione