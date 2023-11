Incidente in via Pra’, ventisettenne in moto a terra

Questa mattina, poco prima delle 6.30, si è verificato un incidente in moto in via Pra’ nel Ponente genovese.

Una giovane di 27 anni è rimasta ferita. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto il personale sanitario che è intervenuto in codice giallo con l’automedica Golf 5 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese per prestare le prime cure alla giovane che ha comunque riportato ferite lievi.

La giovane è stata poi trasportata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale.