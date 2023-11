Incidente poco minuti fa, alle 15.05 in via Archimede a Genova. Sulla strada poco prima dell’Asl 3 uno scooter è entrato in contatto con un furgoncino.

Ancora non è chiara la dinamica, ma il mezzo a due ruote è finito per terra, con il centauro che è voltato sull’asfalto.

Sul posto sono presenti ii soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde San Gottardo e la polizia locale.

Si registrano forti rallentamenti.

Notizia in aggiornamento