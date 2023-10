Inaugurazione dello Spazio Lido a Chiavari, Sabato 14 ottobre alle 17.30 con un evento pubblico rivolto a tutta la cittadinanza

lo Spazio Lido ospiterà un evento pubblico rivolto a tutta la cittadinanza con musica della Filarmonica, dj e aperitivo, il tutto nel contesto dell’inaugurazione del nuovo splendido spazio pubblico attrezzato e gratuito, rivolto a giovani e cittadini per lavorare, studiare ed incontrarsi.

Si tratta di un evento pubblicizzato anche con manifesti comunali, affissi in tutta la città, analogo ai tanti organizzati dall’amministrazione durante l’estate, come i concerti all’alba, il jazz in piazza, l’intrattenimento musicale al palio marinaro, Chiavari Vintage e tanti altri.

Il povero Grillo, ancora deluso per il pugno di voti presi, come al solito rilancia fake news e, forse per incompetenza o forse per malafede, non si capacita della differenza che esiste tra spese di rappresentanza e spese per organizzare eventi rivolti a tutti i cittadini, a cui peraltro sono state invitate le autorità e tutti i consiglieri comunali, anche di minoranza – continua – Le spese di rappresentanza regolano altri aspetti della vita cittadina e non certo l’organizzazione di eventi pubblici come questo.

Notiamo spesso in Grillo una spiccata attitudine a voler confondere la cittadinanza, gridando allo scandalo un giorno sì e l’altro pure, per poi essere puntualmente smentito dai fatti. Si goda il nuovo Spazio Lido, che mancava da oltre mezzo secolo, e venga sabato a prendere un aperitivo”.