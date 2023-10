Satura inaugura una stagione autunnale straordinaria, Omar Galliani e molto altro

Sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 17:00

Sabato nella splendida cornice di Palazzo Stella, SATURA presenta al pubblico cinque nuove esposizioni, riconfermandosi come il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all’arte contemporanea in Liguria.

Prende il via lo spazio “La Galleria” con una mostra di Omar Galliani a cura di Mario

Napoli. Le opere del grande maestro del disegno sbarcano a Genova nell’ambito del

nuovo esclusivo progetto di SATURA, pensato come punto di riferimento per

collezionisti, critici e amanti dell’arte in cui presentare opere di artisti internazionali

oramai affermati e di indiscutibile valore.

In contemporanea la retrospettiva di Claudio Cermaria “Scolpire la Tela”, a cura di

Andrea Rossetti. Un’esposizione in cui scoprire le opere pittoriche del Maestro

mantovano della scultura.

Si prosegue con “Trafitture di tenerezza”, la personale di Franca Cipollaro a cura di

Flavia Motolese Desguaines . Una pittura intima e sensibile quella presentata dall’artista, che va al di là della realtà e si apre all’immaginazione, indagando il proprio mondo interiore.

Appuntamento di rilievo con il progetto LA CASA DEGLI ARTISTI LIGURI, che si

propone d’individuare e valorizzare gli artisti che hanno scritto la storia dell’arte

regionale contemporanea, rivestendo, talvolta, una valenza di interesse nazionale.

Al suo interno si possono ammirare le opere di: Aurelio Caminati, Claudio Costa,

Stefano Grondona, Plinio Mesciulam, Giovanni Profumo ed Emilio Scanavino.

Spazio, infine, al concept “A tutta foto”, il nuovo osservatorio in permanenza dedicato

alla valorizzazione della fotografia, che vede protagonisti cinque artisti: Giulia

Abrassi, Francesca Bonfatti, Tina Cosmai, Massimo Lupidi e Sabrina Toppino.

Le mostre resteranno aperte fino al 25 ottobre 2023 con ingresso libero.

da martedì a venerdì 9:30-13:00 / 15:00-19:00, sabato 15:00-19:00