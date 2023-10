Il Teatro Rina e Gilberto Govi Presenta HOCUS POCUS ZENA A cura di TEMPS CLAR APS – STUDIO DYV Domenica 29 ottobre alle ore 16

Si avvicina la festa più spaventosa dell’anno e proprio in questa occasione la compagnia Temps Clar presenta uno spettacolo in cui lo spettatore viene accompagnato da 3 streghe in un viaggio attraverso vari Musical e canzoni famose ispirati, naturalmente, ai fantasmi e ad Halloween.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la scuola di musica Musicò e i danzatori di Studio Dyv Top.

ADATTAMENTO: Isabella Loi, Elisa Porzio

COSTUMI: Antonella Cotta Ramusino

MUSICHE: Autori Vari

COREOGRAFIE: Carolina Traverso e Patrizia Genitoni

REGIA: Isabella Loi , Elisa Porzio

COMPAGNIE: Temps Clar Aps – Musicò – Studio Dyv Top

Appuntamento domenica 29 ottobre alle ore 16 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti da 17 (intero) a € 12 (ridotti) disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link

Teatro Govi – Temps Clar o presso le biglietterie fisiche in: (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni: Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel:010 74 04 707

Mail:biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com