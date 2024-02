Guida ubriaco carro funebre e provoca incidente: patente ritirata

E’ successo alla Spezia

Nel cuore della Spezia un sessantenne dipendente delle pompe funebri ha causato un incidente al volante di un carro funebre, risultando positivo all’alcoltest.

L’episodio ha portato al ritiro immediato della patente di guida del conducente e a una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso della notte, l’incidente ha avuto luogo nell’incrocio tra via Doria e via XXIV Maggio, nel centro città della Spezia.

Il carro funebre, diretto a Sarzana, ha tamponato uno scooter guidato da una giovane ragazza.

La conducente dello scooter aveva gentilmente fermato il veicolo all’altezza di un attraversamento pedonale per agevolare il passaggio dei pedoni.

Fortunatamente, la ragazza ha subito solo lesioni non gravi.

L’autista alla prova dell’alcoltest è risultato con un tasso alcolemico di 1,34 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito per i conducenti non professionali.

La legge richiede che i conducenti professionali, come lui, abbiano un tasso di alcolemia pari a zero durante l’orario lavorativo.

La violazione di questa norma ha portato al ritiro immediato della patente di guida e a sanzioni legali.

In seguito all’incidente, il conducente è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria e sanzionato per guida in stato di ebbrezza.