Genova, controlli carabinieri: arrestati senegalese e siciliano. Sei denunciati

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Genova hanno arrestato due persone nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Si tratta di un 35enne senegalese, già noto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, destinatario di ordine di carcerazione. In nottata, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Centro, mentre transitavano da piazza Caricamento hanno riconosciuto lo straniero con precedenti per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccato, è stato preso e rinchiuso a Marassi, dove sarà recluso per un anno.

E di un siciliano di 30 anni, con pregiudizi di polizia, poiché ha violato ripetutamente la misura cautelare dell’avvicinamento alla persona offesa.

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà sei persone.

Si tratta di un giovane senegalese, per resistenza a pubblico ufficiale, che è stato fermato per un controllo identificativo in via di Prè e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spintonato i militari che poi lo hanno bloccato. A seguito di approfonditi accertamenti, è risultato che l’africano era scomparso da una comunità di Varazze lo scorso anno.

Di 4 stranieri, tre egiziani e un marocchino, di cui uno già noto alle Forze dell’ordine, per lesioni personali in concorso, che, a seguito di una lite scaturita per cause in corso da accertamento, hanno colpito un 28enne egiziano con calci, pugni e un oggetto contundente.

E di un giovane egiziano, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per ricettazione, che a Sestri Levante, a seguito di intervento presso uno stabilimento balneare, è stato perquisito e trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato poco prima a una turista. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.