Genoa, rinnovo di contratto in arrivo per Kevin Strootman

Ancora un anno, Strootman ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Genoa per disputare il campionato di serie A.

Manca l’ufficialità, ma non ci dovrebbero essere sorprese. L’olandese per motivi personali avrebbe potuto scegliere di chiudere la carriera nello Sparta Rotterdam, invece ha accettato la proposta del Grifone per allungare il contratto per un altro anno. Decisiva la volontà di Gilardino di convincere il centrocampista a non abbandonare Bani e compagni. Per il tecnico l’esperienza del 33enne Strootman sarà utile alla squadra.

Nella scorsa stagione la “lavatrice” ha collezionato 30 presenze con due gol. Si conferma l’ossatura della mediana con Badelj, Frendrup, Jagiello e probabilmente Sturaro che sta trattando il contratto.