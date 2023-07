Genoa favorito nella sfida in Coppa Italia contro il Modena

La squadra genovese parte favorita nei pronostici grazie a statistiche l’hanno visto mai sconfitta dal Modena. Questo primo turno di Coppa Italia, quindi, sorride al Genoa di Gilardino.

Il Genoa affronta, con il favore del pronostico, il Modena nel primo turno di Coppa Italia che vedrà i rossoblu impegnati contro i canarini l’11 agosto. Primo impegno ufficiale dunque, dopo la pausa estiva, per la compagine guidata da Gilardino, reduce da una splendida cavalcata dalla B alla Serie A. Interessante confronto questo anche per gli appassionati di calcio che vedono nella Coppa Italia il primo impegno su cui scommettere dopo le vacanze. Il miglior sito di scommesse online, infatti, già è intento a produrre quote e pronostici per l’evento nazionale e tra i tanti elencati su migliorsitodiscommesse.com sarà facile trovare eventi su cui poter puntare.

La squadra ligure, comunque, viene considerata favorita dai bookmakers esperti perché non ha mai perso contro gli emiliani. Nei due confronti precedenti, infatti, i genoani hanno vinto una volta e pareggiato l’altra con buona pace di coloro che amano le statistiche aggiornate. Gilardino, comunque, ha una squadra forte che l’anno scorso ha giocato un gran calcio e che ha mostrato un’ottima difesa in tutto il campionato subendo pochissimi gol. Percorso inverso questo rispetto alla Sampdoria che, dopo aver cercato di restare aggrappata alla Serie A, è scesa in B con una nuova società guidata da Raddrizzani e tanti addii importanti come quello di Quagliarella, attaccante e capitano blucerchiato. Augurando alla Samp di tornare subito in A, ci aspettiamo di vedere un campionato cadetto giocato combattendo fino alla fine con Pirlo allenatore in cerca di un riscatto dopo l’anno nella Super Lig turca. Proprio Pirlo, infatti, è una delle scommesse più grandi di questo nuovo corso doriano che ha individuato nell’ex Juve il possibile trascinatore di una nuova era sampdoriana.

Retegui: dal Tigre al Genoa per segnare tanti gol

Mateo Retegui è ufficialmente un giocatore del Genoa. Il bomber azzurro, nuova scommessa di mister Mancini, arriva dal Tigre (con cui ha giocato 67 partite segnando 35 gol) al Genoa per una cifra vicina ai 15 milioni di euro con un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione. L’attaccante italo-argentino è alla prima prova europea, in un campionato che non conosce ma ci si aspetta tanto dal ventiquattrenne di San Fernando che ha dimostrato, nelle partite della nazionale italiana in cui ha giocato, senso della posizione, fiuto del gol e una certa forza fisica.

Retegui si è detto emozionato per questa nuova avventura e reputa il Genoa una “grande squadra”, perfetta per il suo stile di gioco e per accumulare esperienza nel nostro campionato, definito come difficile ma stimolante. Mateo è un ragazzo ordinato, ama il mate (come tutti gli argentini), ha una passione per l’hockey e come idolo Francesco Totti, colui che lo ha avvicinato al calcio per classe e potenza. Ci si aspetta che il giocatore faccia gol, certamente, ma che possa essere un trascinatore per tutta la squadra così come è stato Pandev fino a quando ha giocato. Un leader, non solo un attaccante, che sappia dimostrare, fin da subito, attaccamento ai colori e passione, quella che in tutta Genova calcistica non è mai mancata e che, fino a prova contraria, ha reso la Liguria terra di grande sport.