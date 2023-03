Genoa-Cosenza, Gilardino: Vogliamo fare una gara gagliarda

Il Genoa domani nel Monday Night ospita il Cosenza e Gilardino sa quanto può essere importante questa partita.

“Una squadra rivitalizzata da questo ultimo risultato, in 90 secondi hanno ribaltato una partita difficile come con la Reggina. Con Reggina, Parma e Sudtirol hanno creato diversi presupposti per poter far male alla squadra avversaria. E’ una partita che noi vogliamo fare nel modo giusto, vogliamo fare una partita gagliarda davanti al nostro pubblico andando a cercare nella partita l’episodio favorevole attraverso la prestazione, l’umiltà e il sacrificio”.

