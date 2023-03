Spezia-Verona 0-0, Dragowski e il palo di Nzola fissano il pari al Picco

Spezia e Verona pareggiano a reti bianche in una vera e propria sfida salvezza giocata nel lunch match.

Partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa salvezza quella tra lo Spezia e l’Hellas allo stadio Alberto Picco.

Esordio in A per Perilli che sostituisce Montipò out per febbre. In avvio infortunio per Ngonge.

Pericolosi Lazovic e Gaich. Nella ripresa miracoloso Dragowski su Kallon poco prima del palo di Nzola. Ma la partita ha vissuto di fiammate, ha vinto la paura al Picco dove è uscito un punto che accontenta entrambe.

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolau, Reca; Bourabia (dal 75′ Kovalenko), Ekdal, Agudelo (dal 75′ Shomurodov); Verde (dal 64′ Zurkowski), Nzola, Gyasi (dal 93′ Maldini)

A disposizione: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Caldara, Wisniewski, Cipot

Allenatore: Leonardo Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni (dal 78′ Terracciano), Duda (dal 57′ Abildgaard), Tameze, Depaoli; Ngonge (dal 9′ Kallon), Lazovic (dal 77′ Verdi); Gaich (dal 77′ Lasagna)

A disposizione: Berardi, Zeefuik, Doig, Braaf, Dawidowicz, Cabal

Allenatore: Marzo Zaffaroni

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alessandro Giallatini (Sez. AIA di Roma 2), Fabiano Preti (Sez. AIA di Mantova)