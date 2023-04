Genoa capolista del girone di ritorno della Serie B

Un finale di campionato tutto da vivere nelle cinque partite, tre in trasferta e due allo stadio “Luigi Ferraris”, che rimangono nella regular-season, Serie BKT 2022/23, prima di tirare le somme e spostare il pallino in avanti. Nel girone di ritorno, punti alla mano, il Genoa si sta cucendo la veste di squadra più continua in termini di risultati. Nove vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, alla 23ma giornata in casa del Parma. L’unica macchia con mister Gilardino in panchina. In questo ciclo di 14 partite, il Grifo comanda infatti la graduatoria con 31 punti, davanti a Frosinone (28), Bari (27), Sudtirol (26), Cagliari (23) e Parma (21), nella cerchia dei team di alta classifica.