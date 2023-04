Genoa, prevendita per la trasferta al Tombolato contro il Cittadella

Iniziata martedì alle ore 10 la prevendita dei biglietti, riservati alla tifoseria rossoblù, per la partita Cittadella-Genoa (34ma giornata), in programma sabato allo stadio Tombolato (ore 14). Risultano a disposizione, come da comunicazione inviata dal club veneto, 1.144 tagliandi di Curva Nord Ospiti e 323 di Tribuna Scoperta Ovest Nord. La vendita è libera, senza obbligo di tessera del tifoso e/o limitazioni territoriali legate al luogo di nascita e residenza. Il prezzo unitario dei biglietti, disponibili sul sito web di Ticketone e i punti vendita abilitati, in entrambi i casi, è di 12,50 euro più 1,50 di diritti. Il giorno della gara i botteghini dello stadio non emetteranno biglietti del settore ospiti.