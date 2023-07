Genoa, amichevole il 5 agosto contro l’ex Ballardini

Nuova tappa nel rodaggio pre-Coppa Italia. Il Genoa farà visita allo stadio Zini per un match con i grigiorossi di zio Balla. Anche il team lombardo si trova in Trentino.

Il Genoa scenderà in campo sabato 5 agosto (h. 18:30) con la Cremonese di mister Ballardini e del vice Regno. Un test probante in una trasferta piuttosto agevole sotto il profilo logistico, sia per la squadra che per i tifosi. Dopo Fassa Calcio, Wsg Tirol, Venezia e Monaco per il debutto al “Ferraris”, si aggiunge una nuova tappa al tour di amichevoli, prima del match di Coppa Italia Frecciarossa la settimana seguente.

Anche la Cremonese si trova in questo periodo in Trentino, tra i monti di Pejo, una località che era entrata nell’orbita del Grifone per il ritiro e sede di un sopralluogo. Prima dell’esordio allo stadio Zini con il Grifone, gli avversari affronteranno Pieve di Bono (22/07), Lumezzane (il 26), Goztepe (il 29) e Giana Erminio (04/08) dopo il rientro in pianura. Due gli ex tra i lombardi con esperienze anche nelle giovanili: Ghiglione e Zanimacchia.