Furti a Nervi, Arenzano e al Lagaccio: presi 6 nordafricani e un lombardo

Prevenzione e controllo del territorio. Ieri i carabinieri di Genova, in tre distinte operazioni, hanno denunciato in stato di libertà 6 nordafricani e un lombardo.

Si tratta tre giovani magrebini per furto aggravato in concorso, che la scorsa notte ad Arenzano, dopo avere forzato la finestra del bar della stazione ferroviaria hanno rubato dalla cassa 100 euro in contanti, dileguandosi per le vie limitrofe. I carabinieri dell’aliquota radiomobile, intervenuti poco dopo sul luogo del furto, dopo avere visionato i filmati del sistema di video sorveglianza interno, hanno acquisito gli elementi identificativi e hanno effettuato una perlustrazione nella zona: nel transitare su Lungomare Stati Uniti, i militari hanno riconosciuto e fermato i tre giovani stranieri recuperando la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.

Di tre tunisini, di cui uno con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per tentato furto aggravato in concorso, che ieri sera, mentre si trovavano all’interno di un supermercato a Nervi, dopo essersi impossessati di vari generi alimentari e alcolici per un valore di alcune decine di euro, nascondendoli all’interno di uno zaino, sono stati fermati dal personale della vigilanza interna e poi controllati da un equipaggio del Nucleo Radiomobile che li ha trovati in possesso della merce appena rubata.

E di un 46enne lombardo,per furto aggravato, che è stato bloccato dopo essersi impossessato di diverse bottiglie di alcolici per un valore di 100 euro all’interno di un esercizio commerciale di via del Lagaccio. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al titolare responsabile della rivendita.