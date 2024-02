Rottura tubazione generata da uno scavo

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Multedo stanno intervenendo in via Ronchi, nell’immediata prossimità della sede del distaccamento, per una fuga gas causata da lavori di scavo per i quali una condotta interrata è stata lesionata.

Il traffico in zona è stato deviato per permettere le operazioni di ripristino in sicurezza.

Sul posto è presente anche la polizia locale.

