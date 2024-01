Frana di Voltri, entro domani la soluzione e il ripristino della viabilità della cittadina del ponente genovese

«Sul territorio comunale abbiamo avuto tre frane: in via Acquasanta, in via Monte Timone e in via Carpenara. Le ultime due non hanno determinato l’interruzione della viabilità; per quanto riguarda via Carpenara, che è un terreno privato, è in atto un’interlocuzione col proprietario. Più complessa il discorso di via Acquasanta, che è stata interessata da una frana rocciosa sull’intera carreggiata.

Dato che l’evento si è verificato nel tardo pomeriggio, il geologo è intervenuto il mattino successivo; attualmente si sta intervenendo in somma urgenza per rimuovere le parti di roccia pericolanti. L’intervento verrà completato domani, al più tardi, e verrà quindi ripristinata la viabilità. Nel contempo è garantito il passaggio delle ambulanze anche nelle ore notturne».

Così l’assessore Sergio Gambino, in riposta all’interrogazione presentata da Alessio Bevilacqua (Lega) e da Rita Bruzzone (PD) in merito alla frana che si è verificata nei giorni scorsi in via Acquasanta a Voltri e nei territori confinati di Ceranesi e Serra Riccò.

Sullo stesso argomento, l’assessore Matteo Campora ha così risposto al consigliere Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), che ha chiesto quali siano le azioni dell’amministrazione e di Città Metropolitana per risolvere il problema della viabilità in via Campomorone e in via Pieve di Cadore, in Valpolcevera, dopo la chiusura della strada sp4 a seguito della frana: «Rispetto alla frana nel comune di Ceranesi, a pochi metri di distanza dal Comune di Genova, insieme a Città Metropolitana abbiamo disposto il divieto della circolazione veicolare e pedonale a causa del distacco di un masso – ha spiegato l’assessore – Il collegamento è comunque garantito attraverso il by pass tra via Cadore e via Campomorone, siamo comunque in stretto contatto con gli uffici di Città Metropolitana per ripristinare al più presto la viabilità e, nel contempo, per garantire il collegamento sul bypass provvisorio».