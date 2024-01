Intorno alle 14 si è verificato un incidente sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce all’altezza del chilometro 14.

Un camion ha urtato accidentalmente il piedritto, all’altezza del km 14 in corrispondenza del cantiere all’interno della galleria Lagoscuro.

Attualmente si registrano 9 chilometri di coda tra Masone e Ovada.

Il traffico viene dirottato sulla Statale per permettere soccorsi e sgombero.

Aggiornamento

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, il traffico non è più bloccato ma rimangono 9 km di coda, a seguito di un incidente avvenuto al km 23 + 500, nel quale è rimasto coinvolto un camion.

Ai soli veicoli leggeri viene consigliata l’uscita a Masone e rientrare in autostrada a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze e per i camion diretti a Milano, consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova, oppure per Torino e Alessandria percorrere la diramazione di Novi Ligure, da cui sarà possibile proseguire sulla A26 in direzione Gravellona Toce.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.