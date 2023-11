Frana a Castelletto, sono 20 gli sfollati

Gli appartamenti interessati dal crollo del muraglione in via Acquarone e via Cabrini nel quartiere di Castelletto a Genova sono 12. Mentre sono 20 le persone sfollate.

Tra questi risultano tre minori e un soggetto fragile.

12 avrebbero trovato una sistemazione soli. Altre otto sono ospitate in strutture messe a disposizione dall’Amministrazione comunale.

I fatti

Il tutto è accaduto poco prima delle 15 quando su Genova stava cadendo abbondanti piogge.

II muraglione non ha retto in seguito alle infiltrazioni dell’acqua facendo mancare il terreno ad un terrapieno che non ha retto facendo precipitare contro la casa due auto ed una moto.

Per fortuna non si sono registrati feriti.

Per quanto riguarda l’area colpita dallo smottamento, che trattandosi di proprietà privata è fruibile e transitabile solo dai residenti della zona, ne è stato interdetto l’accesso tramite transennamento per la protezione degli stessi.

«A nome del Comune di Genova ringrazio il personale della Polizia Locale, di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali impegnati da oggi pomeriggio nella messa in sicurezza della zona compresa tra la strada privata, via Cabrini, e quella pubblica, via Acquarone, e nell’assistenza alle persone sfollate». Lo dichiara l’assessore comunale alla Protezione Civile e Sicurezza Sergio Gambino.

Il video