Oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Acquarone a Genova Castelletto per il crollo di un muraglione di sostegno.

La frana creatasi, forse per la pioggia caduta abbondante, ha coinvolto due auto parcheggiate superiormente e due abitazioni sottostanti.

I piani terreno e primo sono stati evacuati in via precauzionale e chiuse le utenze gas in attesa delle verifiche di sicurezza.

Sul posto oltre la squadra il funzionario di guardia.

