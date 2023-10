Forti mareggiate, paura nel Levante: evacuato ristorante a Cavi

Paura per le forti mareggiate in Liguria, dopo il maltempo dei giorni scorsi, soprattutto nel Levante.

Ieri sera sul lungomare di Cavi di Lavagna per il mare molto mosso e le ondate che hanno invaso la sede stradale, con il costante allagamento di un sottopasso, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno dovuto evacuare il ristorante di uno stabilimento balneare dove era in corso una cena.

Una cinquantina le persone evacuate per sicurezza e nella preoccupazione che potessero rimanere intrappolate all’interno del sottopasso, impossibile da percorrere per le continue ondate.

Presenti anche diverse famiglie, tutte partecipanti a una cena di beneficenza organizzata da tempo.

L’intervento delle squadre inviate dal distaccamento VVF di Chiavari ha consentito di mettere in salvo tutti senza conseguenze.

Sempre per la forte mareggiata, a Sestri Levante sono state transennate le parti pedonali di via Queirolo ed è stato messo in sicurezza l’ultimo tratto di pista ciclabile in lungomare Descalzo.

Inoltre, un 53enne si è lanciato in strada per evitare un’onda che stava per travolgerlo sul marciapiede, ma è stato investito da un autobus in via Murcarolo a Nervi.