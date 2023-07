Fiumara, 15enne attraversa la strada: investita da auto. In codice rosso al Galliera

Stamane una 15enne è stata investita da un’auto in via Mantovani a Genova Sampierdarena. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 nei pressi del centro commerciale Fiumara.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava attraversando la strada quando è arrivata un’auto che l’ha presa in pieno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno poi trasportato la paziente in codice rosso all’ospedale Galliera. Una volta in ospedale, le sue condizioni sono apparse fortunatamente non gravi: avrebbe una frattura e qualche escoriazioni. Non risulta in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.