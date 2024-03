Finti carabinieri a Sestri Levante, truffata 85enne: napoletano arrestato

Ieri a Sestri Levante una pensionata di 85 anni è stata vittima di una truffa da parte di due malviventi che si sono finti carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle indagini, uno dei due ha contattato telefonicamente la vittima e, qualificandosi come carabiniere, le ha comunicato che la figlia aveva appena causato un grave sinistro stradale, ferendo una donna e un bambino.

Il malfattore napoletano ha quindi chiesto la consegna di 500 euro al fine di risarcire la donna e il bambino, evitando più gravi conseguenze in capo alla figlia dell’anziana.

Ignara del raggiro, la pensionata ha comunicato il proprio indirizzo.

Successivamente, l’altro finto carabiniere in abiti borghesi, si è presentato a casa e la 85enne ha consegnato una borsa con monili in oro e preziosi per il valore di 5.000 euro.

Una volta verificato che la figlia non aveva causato alcun incidente stradale e compreso il raggiro, la pensionata ha finalmente contattato il 112 dando il via alle indagini da parte della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante che, con l’ausilio della Polizia locale, ha ricostruito gli spostamenti dei due napoletani fino alla stazione Fferroviaria.

Sono state quindi diramate gli avvisi per le ricerche, coinvolgendo il personale della Polizia Ferroviaria. Poche ore dopo, uno dei due malviventi, un minorenne originario di Napoli, è stato identificato dalla Polfer nella stazione di Santa Maria Novella, che lo ha trovato in possesso di un’arma da fuoco e della refurtiva sottratta alla vittima ed è stato arrestato.

Le Forze dell’ordine raccomandano di non fornire informazioni e di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti, ma di avvisare immediatamente il 112, anche in caso di dubbio.