Felina di Genova 2023, oggi la seconda giornata: gli appuntamenti

Dopo il successo di ieri, prosegue anche oggi, domenica 12 febbraio 2023, World Cats, l’Esposizione Internazionale Felina a Genova.

L’evento si svolge allo Stadium Genova della Fiumara, in Lungomare Canepa 155, ex Rds Stadium.

Presenti gatti di tutte le razze provenienti da tutto il mondo per disputare i Campionati Internazionali e farsi ammirare dal pubblico.

Dentro l’ampia esposizione potremo trovare diversi stand specializzati nell’alimentazione, la cura e il divertimento dei nostri amici pelosi.

La Mostra Felina di Genova 2023, è aperta al pubblico dalle ore 10 alle 18.30 con orario continuato.

Ecco il programma di domenica 12 febbraio

8 – 8.30: entrata dei gatti e visita veterinaria (esclusivamente per i gatti presenti solo alla domenica)

8.30 – 8.45: accettazione modifiche al catalogo

8.45 – 9: conferme colore

9.15: inizio dei giudizi

16.30: Best in Show

19: chiusura dell’Esposizione Felina.

Costo del biglietto: 8,50 euro intero; 6,50 euro ridotto (Over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni); gratis per bambini fino a tre anni e forze dell’ordine in divisa.

