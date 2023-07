EstateSpettacolo 2023 al Porto Antico di Genova

Live in Genova Festival e Ridere d’agosto… ma anche prima

La settimana al Porto Antico comincia anche all’insegna del buonumore con l’avvio di Ridere d’agosto… ma anche prima, la rassegna firmata Teatro Garage che ha in programma cinque serate al Porto Antico.

Lunedì sul palco di Piazza delle Feste i Generazione Disagio in “Dopodiché stasera mi butto”: quattro personaggi conducono il pubblico a giocare una folle partita a uno strano e innovativo gioco dell’oca che ha come obiettivo la casella finale del suicidio.

Un conduttore coinvolge gli spettatori per fare avanzare tre pedine umane sul tabellone: un dottorando, un precario e uno stagista attraverseranno imprevisti, prove collettive e prove individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione basati su input che vengono dal pubblico. Vincerà chi riesce ad accumulare più sfighe e perciò più “disagio”.

Nell’arco dei settanta minuti di spettacolo si affrontano temi quali l’amore, la paura del futuro, il lavoro, la sessualità, la politica, la solitudine e l’indeterminatezza. Uno spettacolo di cinica auto-analisi collettiva che non fa sconti a nessuno: irriverente, comico e profondo ci costringe a fare i conti con il mondo che abbiamo costruito e la vita che vorremmo. Il linguaggio alterna in un ritmo serrato citazioni colte, riferimenti pop e provocazioni trash. Gli autori sono Alessandro Bruni Ocana e Riccardo Pippa che cura anche la regia, con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigat, Luca Mammoli, scene e costumi di Margherita Baldoni.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma, sempre in Piazza delle Feste, mercoledì 12 con Abba Time e Marco Rinaldi in “Made in Sweden”. Gli AbbaTime ripropongono i più grandi successi del gruppo musicale svedese nel modo più fedele possibile, grazie alla preparazione dei componenti della band che sapranno far rivivere le atmosfere di quegli anni. Il tutto con le coreografie ed i costumi che caratterizzavano gli ABBA, per offrire uno spettacolo indimenticabile e divertire ed emozionare ancora una volta. In questa produzione che debutta in prima assoluta al Porto Antico di Genova, il gruppo è affiancato dal comico Marco Rinaldi, storico componente del duo Soggetti Smarriti e del gruppo Bruciabaracche che negli ultimi anni si è ricavato un personalissimo spazio espressivo giostrandosi fra monologhi comici e teatro narrazione.

Live in Genova Festival

