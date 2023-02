Due punti per la Pallavolo Sestri contro Vado

Vittoria alla Tea Benedetti per la Pallacanestro Sestri, sempre più prima della classe in Serie C Silver. A Sestri Ponente i due punti arrivano questa volta contro la Pallacanestro Vado.

All’inizio parte forte Vado e sorprende per i primi minuti la difesa di Sestri. Poi i Seagulls reagiscono, con un Fazio sugli scudi e nel secondo quarto ingranano la marcia grazie a un gioco corale e a una difesa maggiormente registrata. Vado resiste grazie alle iniziative di Rebasti e Fantino ma all’intervallo lungo i padroni di casa riescono a chiudere sul +10. Al rientro in campo accelerazione importante di Sestri con soprattutto Gallo e Pintus a guidare le azioni offensive. Un gioco corale, degli uomini di Coach Guida, che porta a diversi canestri da tre punti, con De Paoli che spinge invece sotto canestro. Per quanto riguarda Vado c’è una maggiore difficoltà a trovare la qualità del gioco aumentando le rotazioni, ricordando comunque che mancavano anche gli U17 impegnati nella finale d’Eccellenza di categoria. L’ultimo quarto è un po’ di gestione con ampie rotazioni, che conducono alla vittoria finale.

Questo il commento di Francesco Guida, coach della Pallacanestro Sestri: «Innanzitutto vanno fatti i complimenti agli avversari per aver giocato una buona partita considerate anche le assenze che avevano. Noi siamo stati bravi in tante cose, possiamo migliorare nella continuità all’interno della gara e potevamo approcciare meglio alla partita. Non siamo soddisfatti infatti dell’inizio gara, troppo scolastici in attacco e non precisi e puntuali difensivamente come sempre. Registrate queste cose abbiamo fatto molto meglio, specie in difesa ed in alcuni tipi di collaborazioni offensiva. Nel complesso siamo contenti, la classifica ci sorride e l’ambizione di arrivare in fondo, la voglia di migliorarci, senta sentirsi appagati, sono tutte cose che ci motivano e ci fanno allenare meglio».

PALLACANESTRO SESTRI vs PALLACANESTRO VADO 66-50 (16-12; 33-23; 54-32)

PALLACANESTRO SESTRI: Fazio 22, Pittaluga 3, Zerbino 3, Muzzì 3, De Paoli 9, Pintus 11, Gallo 13, Khelifi 2, Capittini, Grosso, Massabó. Coach: Guida. Ass: Calvia.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 7, Salomone, Micalizzi, Caviglia 1, , Vetrana, Calvi, Rebasti 10, Trindondani 4, Squeri 8, Giannone 3, Vujic 8, Fantino 9. Coach: Saltarelli. Ass: La Rocca.