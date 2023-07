Domani ministra Locatelli a Genova: incontro con associazioni disabili

Domani alle 16, nella sala dei Chierici della Biblioteca Berio in via del Seminario 16 a Genova, è in programma l’incontro tra la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli (Lega) e le associazioni genovesi che si occupano di persone disabili.

L’evento è stato organizzato dalle assessore comunali alle Pari Opportunità Francesca Corso e alle Politiche sociali Lorenza Rosso.

Successivamente, la ministra Locatelli, insieme all’assessora Corso, si recherà al gazebo della Lega che sarà allestito domani pomeriggio all’altezza del negozio Kasanova in via XX Settembre.