Divelti due autovelox a Vezzano Ligure: Fleximan arrivato in Liguria?

Vezzano Ligure – La provincia della Spezia è ora coinvolta nel misterioso fenomeno dei velox danneggiati, forse attribuibili al noto “Fleximan” o a qualcuno che ne segue le orme.

La scorsa notte, due nuovi autovelox, appena installati a Vezzano Ligure, sono stati divelti da ignoti.

Un dispositivo si trovava a Bottagna, lungo la strada statale 330 di Buonviaggio, mentre il secondo era situato nella vicina località di Piano di Valeriano, lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara. Entrambe le vie sono particolarmente frequentate dagli automobilisti, essendo vitali per la connessione tra il capoluogo provinciale e l’entroterra.

La Polizia Locale sta attualmente raccogliendo i filmati di videosorveglianza non solo nel territorio di Vezzano Ligure ma anche nei comuni limitrofi, nel tentativo di identificare gli autori di questo gesto vandalico.

Il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, ha dichiarato: “Questi non sono solo atti vandalici, ma delinquenziali, e perseguiremo a fondo per individuare le responsabilità”.

I due velox danneggiati fanno parte di un gruppo di undici dispositivi di rilevamento della velocità recentemente acquistati dal Comune per successive installazioni.

Nell’ultima relazione del comandante Massimo Lelli relativa al 2023 nel quale veniva evidenziato come la Polizia locale di Bolano e Vezzano Ligure, operi congiuntamente, era stato annunciato l’acquisto di undici nuovi velox box (sei per Vezzano, cinque per Bolano) “da mettere in opera ad inizio 2024 in punti strategici per la sicurezza della circolazione stradale, nelle principali arterie stradali che sono la SS1 Aurelia ai Prati di Vezzano, la SS30 di Buonviaggio sia nel territorio di Bolano, sia nel territorio di Vezzano, la Sp10 della Val di Vara a Pian di Valeriano, la Sp 13 nel centro abitato di Ceparana.”

Inoltre erano stati quasi 11mila i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, di cui oltre 6mila a Bolano e quasi 4.800 a Vezzano.

Il possibile coinvolgimento del noto “Fleximan” aggiunge un’ulteriore dimensione al mistero, alimentando la speculazione su una potenziale connessione tra i danneggiamenti degli autovelox a Vezzano Ligure e il noto fenomeno nazionale.