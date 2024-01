Riforniva spacciatori del centro storico, straniero arrestato dalla polizia locale

Sequestrata cocaina e denaro in contanti

Genova – La Polizia locale ha concluso con successo un’operazione volta a smantellare una rete di spaccio nel centro storico di Genova, con l’arresto di un cittadino extracomunitario responsabile del rifornimento di numerosi spacciatori di strada.

L’azione, condotta dal Gruppo Operativo Controllo Stupefacenti (GOCS), è culminata in un blitz presso la sua residenza, dove sono stati sequestrati 41 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 2.000 euro in contanti.

Il cittadino extracomunitario è stato arrestato ieri sera per detenzione ai fini di spaccio, in seguito a un’approfondita indagine che ha coinvolto pedinamenti e appostamenti da parte degli agenti. L’uomo è stato identificato come uno dei principali fornitori di spacciatori del centro storico.

Le sue attività sono state attentamente monitorate, inclusi gli scambi con i piccoli spacciatori della zona.

Il blitz è stato eseguito dopo che gli agenti della Polizia locale hanno atteso fuori dalla sua abitazione, procedendo poi con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento, sono stati scoperti 41,15 grammi di cocaina, suddivisi in crack e cocaina, pronti per essere distribuiti. La droga era confezionata in involucri termosaldati e sacchetti. Inoltre, sono stati rinvenuti 1.940 euro in contanti, insieme a materiale per il taglio, la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti.

Attualmente, l’uomo è detenuto nel carcere di Marassi, in attesa della convalida del Gip.

L’operazione ha contribuito a colpire la catena di distribuzione della droga nel cuore del centro storico di Genova.