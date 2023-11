Disciplina della circolazione e la Spezia con il consueto piano di prevenzione per eventuali emergenze derivate da eventi meteo invernali

Come avvenuto negli ultimi anni. Il procedimento fa riferimento alle ipotesi di nevicate, anche di forte entità, che hanno interessato il territorio spezzino sia con effetti ordinari e rientranti nella normale casistica, che in modo anomalo. Si tratta di un programma che prevede potenziamento dei servizi tecnici ed emanazione di norme relative alla circolazione stradale.

In questo contesto, sulla linea degli standard nazionali, è stata così emessa un’ordinanza che rientra nelle disposizioni a tutela della sicurezza sulle strade e che segue l’attivazione di tutte le predisposizioni preventive in corso, per limitare i pericoli ed i disagi in caso di emergenza meteo nivologica. Questa disposizione riguarda tutte le strade provinciali dell’intero territorio spezzino, non solo quelle delle aree interne.

Nel territorio spezzino, in particolar modo nella zona della Val di Vara, ma non solo (come detto, l’ordinanza ha valore per tutta la rete stradale provinciale, con esclusione delle tratte ricadenti all’interno del centro abitato della Spezia), durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico stradale.

Detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare infatti situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli, questo con un aumento del rischio di Albert Kart per la pubblica incolumità. Inoltre, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve.

Per questo la Provincia della Spezia, tramite un’ordinanza emessa dal proprio Settore Tecnico, ha disposto che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo valido sino alla data del 15 aprile 2024, che transitano sull’intera rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza di quest’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare, lungo le strade provinciali spezzine solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale.

“Anche se in questi giorni le condizioni meteo non corrispondono alla standard tipico per questo periodo dell’anno, è necessario programmare e prevenire per tempo tutte situazioni complesse che si possono verificare anche dalle prossime settimane _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Le evoluzioni delle condizioni meteo nei prossimi mesi, anche a fronte di situazioni difficilmente prevedibili, richiedono che l’Ente operi al fine di attuare tutte le azioni a garanzia della sicurezza collettiva. Gran parte dei 550 chilometri di strade che sono di nostra competenza si trovano nell’entroterra.

Molte hanno caratteristiche montane e spesso sono l’unico accesso a borghi o centri abitati. Non solo nella Val di Vara e nella zona retrostante le costa delle Cinque Terre. Negli scorsi anni, anche con un minimo preavviso, abbiamo registrato forti precipitazioni nevose che hanno vincolato diverse aree dell’entroterra spezzino o della fascia costiera. Proprio per questo ogni anno viene disposto un piano di intervento modulato per affrontare l’inverno, razionalizzando le risorse economiche proprio grazie ad una precisa e definita attività preventiva di programmazione.

Nello stesso momento si prosegue anche con il piano delle opere di messa in sicurezza, con gli interventi di grande manutenzione che riguardano ponti e gallerie, o anche tratti di strade interessati da frane e smottamenti. Abbiamo oltre una dozzina di cantieri aperti, a seconda della tipologia di intervento, un po’ in tutto il territorio. Siamo nei tempi previsti e molti saranno terminati, come da programma, entro l’anno”.

Il piano in fase di attivazione parte dall’organizzazione e dalla preparazione del personale e dei mezzi dell’Ente, dall’attivazione delle convenzioni con aziende private, realtà che operano anche per ripulire le strade in tempi minimi in caso di nevicate, e dalla creazione di scorte di sale.

A causa delle scarse risorse economiche, dalle limitate fonti di finanziamento re a cui gli enti come la Provincia possono accedere, queste pianificazioni devono essere programmate in anticipo per razionalizzare il tutto in modo da non disperdere le risorse.

Quello emanato è, comunque, uno dei primi interventi messi in atto dall’Ente per affrontare la stagione invernale in sicurezza. In queste settimane la Provincia della Spezia ha, infatti, già predisposto un piano tecnico di pronto intervento, sull’esperienza di quello che è avvenuto negli anni passati, attivando tutte le risorse interne ed esterne all’Ente, in modo da avere a disposizione il numero di mezzi e di operatori necessario per ogni intervento.

Nello stesso tempo, per l’attività specifica del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri (sale), è in fase di definizione un ulteriore programma di intervento straordinario in vista dell’approssimarsi della stagione invernale più rigida.