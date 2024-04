Il 12 aprile alle 17 alla Berio di Genova con autorità ed esperti

Ispirato a fatti veri “Manipolata – Dalla manipolazione all’autorealizzazione” è il primo libro di Daniela Barzaghi. Edito da Gruppo Albatros Il Filo, è un romanzo che già dal titolo suggerisce l’argomento che affronta al suo interno. L’autrice, che ha conosciuto nella sua vita il potere della manipolazione, ha voluto raccontare fra le pagine la storia di Anastasia nella quale in molti si possono riconoscere.

La dipendenza emotiva è capace di generare profondi cambiamenti, anche e soprattutto contro il proprio volere, scontrandosi con la difficoltà di staccarsi dal proprio carnefice.

Un legame così forte che può portare alla distruzione di rapporti, a intensa sofferenza per sé stessi e anche nei confronti di altre persone.

“Manipolata” ci pone davanti alle fasi della manipolazione, dando ad ognuno di noi l’opportunità di riconoscere la situazione malata, di definire la figura del manipolatore (che sia esso uomo o donna), ma soprattutto di comprendere che non si è i soli a subire questa dipendenza e che con molto impegno e tanta forza di volontà esiste una via d’uscita.

Ecco perché questo libro ha uno scopo utile e fondamentale, ed è indirizzato a tutti: a chi è stata vittima, a chi sta subendo manipolazione, alla potenziale futura vittima (quindi chiunque), al soggetto manipolatore.

Si parla spesso di violenza fisica ma quella psicologica è altrettanto potente e pericolosa, pertanto assolutamente da non sottovalutare e può interessare vari aspetti della nostra vita: dal lavoro, all’amore, alla politica, ai rapporti sociali in genere.

“Distinguere l’amore dal potere è necessario, riconoscere la manipolazione evita errori irreparabili, avere la consapevolezza sui danni generati da tale condizionamento ci può davvero salvare la vita.” Estratto dalle pagine di “Manipolata”.

La stessa autrice Daniela Barzaghi commenta in relazione al suo libro:

“Manipolata è stato scritto in uno dei momenti migliori della mia vita, quando la sofferenza e la violenza psicologica subite erano ormai lontane. La narrativa è una scrittura faticosa perché attinge dall’esperienza personale e genera quindi consapevolezza.

Ripercorrere le diverse fasi della mia storia, prendendo spunto non solo dal mio vissuto ma anche da quello di altre persone che ad un certo punto della loro vita si sono imbattute come me in soggetti meschini e manipolatori (quel tipo di persona che senza scrupoli si pone al di sopra di altri), mi ha permesso di vedere le vicende accadute da un altro punto di vista.

Rivivendo fra le pagine la storia di Anastasia, la protagonista di “Manipolata”, ho potuto riconoscere le fasi che determinano la caduta in picchiata della persona che soffre di dipendenza emotiva, fragile e incapace di reagire.

Allo stesso tempo ho compreso che sopravvivere all’odio, alla rabbia e alla prepotenza di un aggressore mentale vuol dire essere forti e aver trovato la via per riconciliarsi con sé stessi, con le nostre debolezze e con tutte le persone che in qualche modo abbiamo fatto soffrire.

Questo romanzo è un insieme di sentimenti controversi che si intrecciano uno all’altro. Si parla di incontri speciali, di fede, di senso di colpa e cresce il desiderio di pulizia per veder dominare infine la forza interiore.

È straordinario dunque il desiderio di ricominciare. “Manipolata” rappresenta un libro di presa di coscienza e non lo è stato soltanto per me stessa, può esserlo per chiunque lo legga.”

Daniela Barzaghi presenterà ufficialmente e per la prima volta il suo libro “Manipolata – Dalla manipolazione all’autorealizzione”, il giorno 12 aprile alle ore 17 presso la sala Chierici della Biblioteca Berio in via del Seminario 16 a Genova.

Al fianco dell’autrice ci saranno diverse figure istituzionali e professionisti che converseranno sul tema, ognuna secondo il proprio settore di competenza:

• il Dottor Francesco Cozzi (Già Procuratore Capo del Tribunale di Genova. Difensore Civico di Regione Liguria),

• Lorenza Rosso (Assessore all’Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova),

• Don Maurizio Verlezza (Direttore del Don Bosco Genzano di Roma),

• la Dottoressa Francesca Buffa (Criminologa, pedagogista clinica e psicologa),

• la Dottoressa Chiara Urci (Psicologa giuridica esperta in psicotraumatologia, in rappresentanza di Wall of Dolls Liguria),

• Francesca Bruzzo (Professoressa di filosofia e scienze umane).

Modera l’incontro la giornalista e conduttrice radio televisiva Joy Cadenasso.

L’autrice sarà disponibile per il firma copie

DANIELA BARZAGHI

Professionista nel campo dell’estetica con più di 5000 consulenti della bellezza da lei formati, approfondisce il concetto di estetica avvicinandosi sempre di più all’animo umano in quanto per lei la bellezza è armonia tra esteriorità e interiorità.

Conserva in sé da sempre interesse per la comunicazione, psicologia e sociologia approfondendo questi temi con studi di programmazione neurolinguistica.

Nella sua personale esperienza sentimentale ha incontrato figure manipolatorie e decide di raccontare una storia forte conoscendo Anastasia durante un corso per il superamento delle proprie limitazioni personali.

Una donna manipolata che rappresenta tutte le persone che hanno subito violenza psicologica. Insieme troveranno la chiave per attuare la svolta verso la libertà.