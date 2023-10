Da Osimhen a Retegui, sulla via del gol

La nuova stagione di Serie A vede al via grandi attaccanti pronti a sfidarsi a suon di reti per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere.

Victor Osimhen cerca il bis dopo il primato dello scorso anno, mentre vari sfidanti proveranno a contrastarne il dominio.

Il Genoa punta forte sull’italo argentino Retegui, acquisto di rilievo nel mercato estivo e oggetto di grandi speranze da parte dei tifosi rossoblù.

Due leader nei pronostici e nei fatti

Se andiamo a guardare la classifica marcatori del campionato concluso a maggio, notiamo un fatto inappuntabile, ovvero lo strapotere di due giocatori, Osimhen e Lautaro Martinez. Il primo, trionfatore con 26 gol; il secondo, subito dietro a quota 21. Gli altri, da Dia a Leao, da Giroud a Immobile, nettamente staccati.

L’attaccante del Napoli, la cui compagine è in prima fila nelle scommesse Serie a per bissare lo Scudetto appena conquistato, si è rivelato una vera forza della natura, sconquassante per le difese avversarie. Un giocatore completo, capace di segnare in tutti i modi, di testa e di piede, di potenza e di furbizia.

Spesso immarcabile, in grado di venirsi a prendere palloni anche lontano dalla porta, caparbio nel crearsi situazioni favorevoli dal nulla. Un leader, un trascinatore, per il quale l’estate ha portato suggestioni arabe al momento respinte dalla sua società, consapevole di quanto il nigeriano possa ancora essere determinante. D’altronde, parliamo di uno dei migliori cannonieri oggi a livello planetario, alla stregua di Haaland e pochi altri.

Fondamentale per i destini del suo club è comunque anche Lautaro, campione del mondo con l’Argentina pochi mesi fa e sempre più al centro del progetto Inter. La squadra nerazzurra ha rinunciato a Dzeko, ha subito le bizze e i dietrofront di Lukaku, ma Martinez non è mai stato in discussione.

Un altro attaccante che sa sorprendere i difensori altrui non dando mai punti di riferimento, spiccando per classe, talento, qualità delle giocate, inventiva e senso del gol, oltre che per l’abilità di fornire assist al bacio. Prima si citava la coppia Lukaku/Martinez, connubio che sembrava inscindibile; Lautaro però ha ormai dimostrato di cavarsela benissimo anche da solo.

Dunque, con ogni probabilità, saranno nuovamente loro due i principali candidati al titolo di marcatore principe della Serie A, in una entusiasmante sfida da sviluppare partita dopo partita.

Gli sfidanti agguerriti

Alle spalle, un gran numero di contendenti, in posizione leggermente più defilata anche nel folto quadro delle scommesse calcio, ma pronti a dare battaglia. Pensiamo a Ciro Immobile, specialista della materia, ormai non più giovanissimo, lo scorso anno frenato da tanti problemi fisici ma ancora in grado di ampliare notevolmente il suo già cospicuo bottino di reti accumulate nel tempo.

Oppure a Leao, dalla cui creatività passa una buona fetta del destino del Milan. Non dimentichiamo Vlahovic, in cerca di riscatto dopo una prima annata juventina a dir poco deludente, volti nuovi intriganti come il fiorentino Beltran e naturalmente il genoano Retegui, apprezzato sin dal primo giorno in terra ligure e voglioso di ricambiare l’affetto facendo esultare i tifosi tante e tante volte.