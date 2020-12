Crotone-Spezia, Italiano: Ripresa da dimenticare

Al termine della sconfitta di Crotone, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“Il primo tempo è stato ottimo, sulla falsa riga di quelli disputati recentemente, la squadra aveva creato presupposti per ribaltare la gara; nel secondo tempo abbiamo staccato la spina e al fischio finale il passivo è risultato davvero troppo pesante.

Siamo all’11a giornata e momenti come questi ad una squadra come la nostra possono capitare, l’importante è non darsi per vinti; rimboccarci le maniche e pensare già da ora alla sfida di mercoledì, dove avremo la possibilità di tornare a giocare nel nostro stadio.

Nel secondo tempo siamo entrati in campo con leggerezza e non abbiamo prestato attenzione in alcune circostanze; mi auguro che questi 4 gol ci possano servire da lezione, in ogni caso mercoledì avremo la possibilità di rifarci, sarà una sfida fondamentale”.