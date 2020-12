Crotone-Spezia, Farias: Pensavamo di ribaltarla

Dopo il vantaggio inziale di Messias, Diego Farias, schierato ancora una volta dal primo minuto, era riuscito a ristabilire la parità grazie ad un bel tiro a giro su errore in impostazione della retorguardia rossoblú: “Dopo il pareggio pensavamo di poter ribaltare la gara, ma così non è stato. Oggi nella ripresa non siamo riusciti ad esprimerci, ma una giornata negativa può sempre capitare, anche se fa male che sia arrivata in uno scontro diretto molto importante.

Sarà determinante già dalla prossima gara, che sarà tra pochi giorni, tornare a fare il nostro gioco e portare a casa punti, dimentichiamo la gara di oggi e voltiamo pagina.

Col Bologna torneremo nel nostro stadio e sarà l’occasione giusta per tornare a smuovere la classifica, non vediamo l’ora di tornare a giocare a casa nostra, ma sarà comunque una sfida difficile perché di fronte avremo una squadra molto organizzata”.