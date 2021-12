Covid, primi bimbi vaccinati a Villa Bombrini. Genitori pro vax: ci fidiamo

Al via la campagna vaccinale anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Stamane a Genova primi genitori con figli in fila all’hub vaccinale di Villa Bombrini. In Liguria, ieri sera erano oltre 4400 le dosi già prenotate.

“Il clima è molto positivo – ha spiegato Eugenio Bonioli, ex primario del Gaslini, che si è messo a disposizione dell’Asl3 Genovese per fornire consulenza alle famiglie – ma chi è qui ha già superato tutti i dubbi”.

Ad aiutare a superare la fobia dell’ago nei bambini c’è Capitan Vaccino, che non solo campeggia sottoforma di manifesto nel centro, ma anche in carne ed ossa, impersonato da un’animatrice che indossa gli abiti del supereroe.

In questa prima fase l’attività procederà con tempi più lunghi rispetto alla vaccinazione degli adulti, con una previsione di 50 vaccini giornalieri dalle 8 alle 13.

“Come avevamo previsto la popolazione pediatrica necessità di un’informazione maggiore da rendere ai genitori – ha spiegato Giacomo Zappa, responsabile coordinamento Pandemie dell’Asl 3 – ma quello che notiamo con piacere è che i genitori hanno già avuto un percorso di approfondimento e questo ci permette di lavorare senza intoppi. Abbiamo comunque calcolato il doppio del tempo riservato a un adulto”.

A confermare le parole del medico è stata la mamma pro vax di un bambino di 6 anni: “Crediamo nel vaccino, lo abbiamo fatto e vogliamo proteggere anche lui perché a scuola i contagi sono frequenti. Abbiamo consultato il pediatra e amici medici e poi abbiamo deciso per il sì”.

Il papà pro vax di due bimbi genovesi di 9 e 11 anni ha aggiunto:”Senza vaccino questi bambini sono penalizzati. Non è solo un problema di rispetto sociale ma senza limitiamo la loro socialità e poi se dovessero contrarre il virus lo affronteremo con più serenità. Anche da piccoli i miei figli sono stati vaccinati, tutta questa preoccupazione all’epoca non c’è stata. Ci fidiamo della medicina”.