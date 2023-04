Como-Genoa, due le vittorie del Grifone in casa dei lariani in B

Sono due le vittorie stampate negli almanacchi del Genoa, per il campionato di Serie B, sul campo dei lariani.

Nel dicembre del 1968 il Grifo si impose con il punteggio di 2-0, mentre nel maggio del 2004 con il risultato di 3-1. Nella gara di andata la partita era terminata in parità (1-1, Coda e Cerri). Il Genoa vanta la migliore difesa del torneo con 19 reti incassate in 31 gare. Ed è la squadra che ne ha subite meno di testa (3), condividendo con l’Ascoli il primato di minor gol (1) presi da fuori area. In caso di gol Coda, a segno nella sfida con la Reggina, salirà in doppia cifra per la terza stagione consecutiva.