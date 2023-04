Pallanuoto, A1M: terz’ultima giornata di regular season nel week end

Arriva il momento dei verdetti per l’A1 maschile di pallanuoto che sabato 8 aprile torna in acqua per la terz’ultima giornata, ventiquattresima complessiva.

La capolista Pro Recco, che comanda con sessantasette punti, riceve la Telimar, quarta forza della regular season e già certa della qualificazione ai playoff, nel big match. Alle spalle dei recchelini, distante tre lunghezze, c’è l’AN Brescia che affronta la Nuoto Catania penultima con 13 punti. La CC Ortigia, terza a cinquantatre e anch’essa sicura della qualificazione alla poule scudetto, fa visita all’Anzio Waterpolis che punta a smuovere la classifica per allontanare lo spettro dei playout. In chiave salvezza occhi puntati su Distretti Ecologici Nuoto Roma-Netafim Bogliasco 1951 quest’ultima, quattordicesima con appena cinque punti, deve vincere per retrocedere matematicamente in serie A2. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

24^ giornata – sabato 8 aprile

15.00 AN Bresscia-Nuoto Catania

Arbitri: Brasiliano e Guarracino

15.00 Check Up RN Salernp-De Akker

Arbitri: L. Bianco e Castagnola

15.00 RN Savona-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: Navarra e Nicolai

15.30 Anzio Waterpolis-CC Ortigia 1928

Arbitri: D. Bianco e Alfi

17.00 Pro Recco N e PN-Telimar

Arbitri: Paoletti e Braghini

18.00 Distretti Ecologici Nuoto Roma-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri: Colombo e Carmignani

18.30 Pallanuoto Trieste-Iren Genova Quinto

Arbitri: Calanrò e D’Antoni