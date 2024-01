Cittadella-Sampdoria 1-2, i blucerchiati vincono in rimonta

La Sampdoria batte in rimonta il Cittadella al Tombolato per 1-2.

Il primo tempo finisce a reti inviolate. I tre gol avvengono tutti nella ripresa.

Il primo all’ 8’ del secondo tempo è del Cittadella con Pandolfi che approfitta di un pasticcio difensivo.

Poi tocca ai blucerchiati. Dapprima al 15’ con Giordano, poi con Ghilardi al 24’.

La Samp guadagna così tre punti utili a fine classifica, ma soprattutto per il morale.

Il tabellino

Cittadella-Sampdoria 1-2

MARCATORI: 8’ (st) Pandolfi (C), 15’ (st) Giordano (S), 24’ (st) Ghilardi (S).

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (16′ st Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (33′ st Rizza); Carriero (32′ st Mastrantonio), Tessiore (16′ st Cassano), Vita (37′ st Maistrello); Branca; Pandolfi, Pittarello. A disp. Maniero, Angeli, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini. All. Gorini.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru (40′ st Barreca); Giordano, Yepes, Kasami; Benedetti (33′ st Askildsen), Alvarez (20′ st Ntanda); De Luca. A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, F. Conti, Stojanovic, Delle Monache. All. Pirlo.

ARBITRO: Fourneau di Roma (assistenti Di Giacinto di Teramo, Longo di Paola, IV uomo Gauzolino di Torino, Var Sozza di Seregno, Avar Miele di Nola)

NOTE: spettatori 6749 per un incasso di 46.233 euro. Ammoniti Branca, Salvi, Gonzalez, Ghilardi per gioco falloso. Angoli: 2-1 per il Cittadella. Recupero: pt 1′, 6′.