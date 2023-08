Chiavari: Spostamento capolinea AMT da piazza N.S. dell’Orto, a Palazzo Bianco questa mattina l’incontro tra i rappresentanti interessati

Erano presenti il sindaco Federico Messuti, il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, il vicesindaco Michela Canepa, Piazzi Roberto per Fit Cisl, Seracchioli Daniele per Fit Cisl, Bertagni Stefano per Faisa Cisal, Bertolone Danilo per Faisa Cisal, Gulli Giuseppe per Uil Trasporti, Salvatori Gabriele per Uil Trasporti, Gamba Andrea per Filt Cgil Genova e Rebora Stefano per Filt Cgil Genova.

Tramontata l’ipotesi dello spostamento a Sampierdicanne, si lavora sulla realizzazione di due capolinea, uno in piazza Caduti di Nassiriya e l’altro in corso Buenos Aires, e sull’ampliamento della fermata davanti alla stazione ferroviaria.

“È stato un confronto costruttivo, in un’ottica di massima collaborazione reciproca per intraprendere un iter condiviso rispettoso delle necessità dell’amministrazione e dei lavoratori dell’azienda AMT – spiega il sindaco Federico Messuti – L’obiettivo che ci poniamo è la riorganizzazione degli spazi di piazza N.S. dell’Orto grazie ad un progetto di riqualificazione totale, per migliorare il collegamento tra il porto, la passeggiata e il centro storico, in modo totalmente accessibile. Il tutto senza creare disagi all’utenza o al sistema di scambio gomma-rotaia”.

“È il primo passo di un percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo progetto. Prendiamo atto della scelta dell’amministrazione, abbiamo espresso le nostre perplessità e indicato i miglioramenti che riteniamo necessari al fine di garantire le medesime condizioni lavorative ai dipendenti – spiegano le organizzazioni sindacali – È un tavolo di confronto che proseguirà già lunedì 21 agosto con un sopralluogo tecnico congiunto”.