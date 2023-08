Genoa scatenato, in arrivo anche Ruslan Malinovskyi. Ed i tifosi sognano!

A due giorni dal match contro la Fiorentina che segna il ritorno in Serie A del Genoa e, dal punto di vista personale, l’esordio in massima serie da allenatore, Alberto Gilardino è carico e consapevole che il mercato possa ancora cambiare molte carte in tavola. Facciamo il punto della situazione.

Genoa ambizioso, Genoa scatenato. Questa sessione di mercato, al ritorno in Serie A, sta regalando tante emozioni ai tifosi del Grifone. La dirigenza rossoblù sta conducendo una finestra di compravendite davvero notevole. Il primo colpaccio è stato quello per l’attacco, con Mateo Retegui pescato dal Sud America. Ma l’oriundo era già celebre in Italia per aver debuttato con la maglia della Nazionale azzurra. Sono arrivati a Genova anche De Winter, Thorsby e Junior Messias dal Milan.

Adesso, c’è forte pressing per Lorenzo Colombo dai rossoblù, l’attaccante sempre dei rossoneri pronto a sposare una nuova esperienza in prestito. In questo caso c’è da affrontare la concorrenza del Cagliari, ma il grifone è favorito.

Un altro colpo in canna è la trattativa in dirittura d’arrivo col Marsiglia per Ruslan Malinovskyi, l’ex Atalanta che ha meravigliato in Italia con le sue qualità.

Aveva tante pretendenti, Besiktas e Torino su tutte, ma il Genoa si è inserito con forza.

L’ex Atalanta dovrebbe arrivare nelle prossime ore per una cifra intorno ai 15 milioni, ma difficilmente, se tesserato, potrebbe scendere in campo alla prima di campionato con la Fiorentina, che viene a far vista a Marassi sabato alle ore 20.45.

Insomma, Genoa scatenato sul mercato, ed i tifosi, giustamente sognano.