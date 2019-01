Chiavari, nuovo corso per Operatore Impianti Termoidraulici

Nuovo corso per Operatore di Impianti Termoidraulici. Sono aperte le iscrizioni per l’istruzione triennale presso Forma, ente di formazione professionale sito in viale Millo 9 a Chiavari. L’ultimo Open Day è stato programmato per martedì 22 gennaio, dalle 14:00 alle 17:00, dedicato alle famiglie e ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi al mondo della Formazione Professionale.

Questo incontro sarà l’occasione per conoscere ed approfondire il percorso triennale di istruzione e formazione professionale “operatore di impianti termoidraulici” e per effettuare visite guidate presso le aule e i diversi laboratori dedicati ai ragazzi che frequentano questo corso.

Il corso Operatore di Impianti Termoidraulici è totalmente gratuito – finanziato dalla Regione Liguria – ed è rivolto ai giovani in uscita dalla terza media; ha durata triennale, prevede un impegno di 30 ore settimanali (da lunedì a venerdì + un rientro pomeridiano) e molta pratica nei laboratori di impiantistica termoidraulica e di informatica.

I tirocini formativi in aziende termoidrauliche a partire dal secondo anno e le esperienze di studio in paesi anglofoni (inserite nelle ore curricolari, grazie al programma di mobilità transnazionale Erasmus +) rappresentano elementi fondamentali a complemento dell’offerta formativa. Al termine dei tre anni gli allievi, dopo aver superato l’esame finale, conseguono la qualifica per “operatore di impianti termoidraulici”.

I risultati occupazionali di questo corso sono storicamente molto alti. Una percentuale molto elevata di ex-allievi prosegue gli studi trova lavoro, anche grazie ai costanti rapporti con le aziende del territorio e ad associazioni costituite da ex alunni, quali AFIT – Associazione Formazione Idraulici Tigullio. Oltre 80 nuove aziende termoidrauliche sono nate da questo corso.

L’open day di martedì 22 gennaio 2019 sarà anche l’occasione per conoscere le certificazioni ottenibili presso Ente Forma (inglese, informatica, sicurezza) e gli altri programmi formativi a cui l’istituto partecipa. ABov

Per info | orario segreteria: dal lunedì al giovedì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14 alle 17.00; venerdì dalle 8.00 alle 12.00. mail info@enteforma.it | www.enteforma.it