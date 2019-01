Genova, CasaPound dedica Festa tesseramento a patriota anticomunista Jan Palach

Il 19 gennaio di cinquanta anni fa Jan Palach studente di 21 anni si dava fuoco in piazza San Venceslao a Praga per protestare contro l’occupazione sovietica della Cecoslovacchia.

Oggi i militanti e simpatizzanti di CasaPound Genova hanno quindi deciso di dedicare la Festa del tesseramento, in programma nella sede di via Montevideo, al giovane anticomunista che morì per la libertà.

E gli Antifa si radunano a Savona: chiudere i covi fascisti, noi resistiamo

“Jan Palach – ha spiegato il portavoce di CPI Genova Gianni Plinio – è un martire purissimo della libertà da ricordare ed indicare soprattutto alle giovani generazioni. Oggi pomeriggio CasaPound Genova dedicherà la sua giornata del tesseramento alla memoria di questo giovane patriota cecoslovacco divenuto simbolo della resistenza anticomunista del suo Paese e di chi lotta per la libertà”.

Proprio ieri una persona ha tentato di uccidersi dandosi fuoco in Piazza Venceslao a Praga, esattamente come fece lo studente anticomunista il 19 gennaio di 50 anni fa. Si tratta di un uomo, di cui non sono state rivelate né l’identità né le motivazioni, che è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni alla testa e alle mani. Attualmente è in coma artificiale.