Cesena-Entella 8-7, Volpe: Partita dalle due facce

Le parole di mister Volpe al termine della gara con il Cesena persa ai rigori dall’Entella.

“Oggi abbiamo visto due partite. Nel primo tempo il Cesena ha strameritato il doppio vantaggio, non abbiamo avuto un grande approccio e abbiamo subito la loro partenza a mille. Non siamo riusciti a palleggiare e a costruire come sappiamo. Nel secondo tempo, con qualche piccolo accorgimento, sembravamo una squadra diversa. Abbiamo meritato il pareggio, poi la partita si è incanalata sul filo dell’equilibrio. Peccato per l’occasione finale di Disanto che poteva regalarci la qualificazione”.

“Di Mario? È un giocatore molto interessante su cui puntiamo molto, ha dimostrato di essere un ragazzo di prospettiva. Stasera ha dimostrato il suo valore”.

“Sono andati via tanti giocatori importanti, la strategia è cambiata. Avere giovani richiede più tempo. Per essere più competitivi ci manca ancora qualcosa, la società lo sa e penso interverrà. Non mi piace dichiarare gli obiettivi adesso perché la squadra non è ancora completa. La società mi ha chiesto di valorizzare i giovani e di fare il meglio possibile. Abbiamo un presidente ambizioso che non si tira indietro se ci sono da fare investimenti. È giusto guardare alla realtà: sarà un girone difficilissimo con tante squadre che puntano alla B. A fine mercato vedremo quale sarà la rosa e capiremo quali obiettivi sarà possibile raggiungere. Il giudice finale è sempre il campo”.