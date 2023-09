Centro storico, senegalese spaccia droga: arrestato dai carabinieri

L’altra sera carabinieri di Ge-Maddalena hanno arrestato un senegalese per detenzione di droga ai fini di spaccio e hanno denunciato un algerino in stato di libertà per furto aggravato.

I militari nel transitare nel Centro storico per un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato il giovane per un controllo il giovane senegalese, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato.

L’africano è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish, 12 involucri di cocaina/crack e 80 euro provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati.

L’algerino, invece, è stato riconosciuto quale autore del furto di un telefono cellulare avvenuto nel mese di giugno scorso in via Gramsci a discapito di un tunisino 60enne che, colpito da un malore, si era allontanata dalla propria auto lasciando gli oggetti incustoditi.