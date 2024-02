Carnevale speciale ad Artesina con le mascotte di tutta Italia

Pienone in settimana sulle piste con studenti da tutta Europa

Artesina si veste a festa per un sabato speciale. Il Carnevale sulla neve è una tradizione e il modo migliore per celebrarlo è, ancora una volta, il raduno delle mascotte. Un pomeriggio all’insegna del sorriso e dell’amicizia con tutti i personaggi dei cartoni animati pronti a ritrovarsi a partire dalle 14 e a godersi la montagna cuneese grazie all’annuale invito ricevuto da Pinky, il sempre più popolare coniglio rosa di Artesina. Sabato spensierato anche per i più piccoli con la Pentolaccia e domenica sulla stessa linea grazie ancora a Pinky, in scena sulla piazza di Artesina con la Baby Dance.

Sono aperte le quattro piste della Turra, così come la Selletta e la zona del Colletto con le rispettive piste nonché il campo scuola Costabello. Si auspica l’arrivo di nuove precipitazioni nevose già dalla prossima settimana anche se, con l’abbassarsi delle temperature, i cannoni sono pronti a entrare in azione per rinforzare il manto bianco di Artesina.

Una settimana di grande soddisfazione, con ogni giorno oltre 500 studenti a frequentare le piste creando un ambiente molto piacevole. Ragazze e ragazzi provenienti quasi tutti dall’Inghilterra nell’ambito del progetto scolastico “Montagna amica” promosso negli ultimi 10 anni da Artesina. Tutto esaurito sulle strutture recettive in località e in vallata, un sistema che garantisce l’incremento dell’indotto per gli esercizi del territorio.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174 242200.