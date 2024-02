Recco, nasce un nuovo gruppo consigliare all’interno della maggioranza.

Durante il Consiglio comunale della città di Recco, svoltosi nel pomeriggio del 15 febbraio 2024, è avvenuta la costituzione di un nuovo gruppo consigliare all’interno della maggioranza.

Il gruppo è composto dagli assessori Francesca Aprile, Caterina Peragallo, Enrico Zanini e dal consigliere Nanni Capurro. Al momento, il consigliere leghista Franco Senarega non fa parte di questo nuovo gruppo.

La creazione di questo nuovo gruppo potrebbe essere considerata come un primo tentativo di costituire un gruppo di sostegno per una lista con il candidato sindaco Dario Capurro.

Questo nuovo gruppo potrebbe essere una alternativa alla candidatura del sindaco uscente Carlo Gandolfo, che si ricandida per il secondo mandato.

Pubblichiamo la comunicazione inviata al presidente del Consiglio comunale di Recco Paolo Badalini e alla Segretaria Comunale dott.ssa Cristina Bloise:

“In coerenza col mandato ricevuto dagli elettori e con la maggioranza di cui fanno parte, i consiglieri Aprile Francesca, Capurro Gian Battista, Peragallo M. Caterina e Zanini Enrico comunicano la costituzione del gruppo consiliare “Impegno per Recco”.

«Tale decisione scaturisce dalla necessità di incidere maggiormente sulle scelte amministrative e di avere un confronto più diretto con i cittadini in modo da intercettare le loro esigenze e i loro suggerimenti fondamentali per redigere il prossimo programma elettorale. Fanno parte del gruppo consiliare “Impegno per Recco” i consiglieri: Aprile Francesca, Capurro Gian Battista, Peragallo M. Caterina, Zanini Enrico.» ABov